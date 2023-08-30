Toyota возобновила работу заводов в Японии

Toyota Motor Corp. сообщила о возобновлении работы на 14 заводах в Японии после устранения системного сбоя. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Накануне автопроизводитель сообщил о приостановке работы из-за масштабного сбоя в системе обработки заказов на запчасти для автомобилей.

Сегодня сбой был устранен путем активации временной системы, и компания Toyota сообщила, что возобновляет производство на 12 заводах утром, а на двух оставшихся к вечеру.

Приостановка также коснулась некоторых заводов по производству запчастей Toyota. Также сбой затронул производителя грузовиков Hino Motors Ltd., чье производство в префектуре Ибараки остановилось из-за нехватки запчастей.

Расследование причин сбоя в системе продолжается. Ранее в компании отметили, что он вряд ли вызван кибератакой.