Toyota возобновила работу заводов в Японии
Toyota Motor Corp. сообщила о возобновлении работы на 14 заводах в Японии после устранения системного сбоя. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Накануне автопроизводитель сообщил о приостановке работы из-за масштабного сбоя в системе обработки заказов на запчасти для автомобилей.
Сегодня сбой был устранен путем активации временной системы, и компания Toyota сообщила, что возобновляет производство на 12 заводах утром, а на двух оставшихся к вечеру.
Приостановка также коснулась некоторых заводов по производству запчастей Toyota. Также сбой затронул производителя грузовиков Hino Motors Ltd., чье производство в префектуре Ибараки остановилось из-за нехватки запчастей.
Расследование причин сбоя в системе продолжается. Ранее в компании отметили, что он вряд ли вызван кибератакой.
В 2022 году компания Toyota также останавливала работу всех своих заводов в Японии «из-за кибератак» на одного из поставщиков. Осведомленные источники утверждали, что это решение было принято после того, как из-за хакерской атаки вышла из строя система управления поставками запчастей.