В Чехии разрешат разгоняться до 150 км/ч

С 2024 года в Чехии максимальную разрешенную скорость движения на отдельных участках автодорог увеличат до 150 км/ч. Поправки в закон дорожном движении подписал президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК.

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Сейчас ограничение скорости на дорогах Чехии составляет 50 км/ч в населенных пунктах, 90 км/ч за пределами населенных пунктов и 130 км/ч на скоростных шоссе.

Также, согласно поправкам, в будущем году в Чехии разрешат управлять автомобилем, не имея при себе водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. К управлению автомобилем начнут допускать граждан в возрасте от 17 лет под присмотром наставника.