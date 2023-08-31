Новым гибридным моделям Hyundai и Kia увеличат запас хода

Как сообщает SPEEDME.RU, новые модели Hyundai Santa Fe PHEV и Kia Sorento PHEV будут оснащены подключаемой гибридной системой второго поколения. Она обеспечивает запас хода до 100 км на электрическом ходу по WLTP.

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Предполагается, что эта система будет готова к 2025 году. Технология будет установлена на Grandeur, Santa Fe и Sorento.