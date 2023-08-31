Новым гибридным моделям Hyundai и Kia увеличат запас хода

Следующие модели Hyundai Santa Fe и Kia Sorento PHEV могут удвоить запас хода на электротяге
Как сообщает SPEEDME.RU, новые модели Hyundai Santa Fe PHEV и Kia Sorento PHEV будут оснащены подключаемой гибридной системой второго поколения. Она обеспечивает запас хода до 100 км на электрическом ходу по WLTP.
Предполагается, что эта система будет готова к 2025 году. Технология будет установлена на Grandeur, Santa Fe и Sorento.
Это остается предположением, пока не будет официального подтверждения от производителя. Новые модели будут являться прекрасным выбором для тех, кто хочет перейти на электромобили, но еще не готов полностью отказаться от бензиновых двигателей.