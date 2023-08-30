Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на электроподстанцию «Пахра» в Домодедове познакомился с образцами спецтехники для «Россетей». Об этом пишет ТАСС.

В частности, премьер осмотрел вездеход-болотоход, предназначенный для проверки и ремонта линий электропередач, расположенных в труднодоступных местах.

«Вездеход хороший», - заметил Мишустин.

В ходе беседы с представителями «Россетей», представлявших машину, выяснилось, что вездеход рассчитан на восемь человек, его стоимость составляет 8 млн рублей.