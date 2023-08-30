Мишустин забрался в кабину и оценил вездеход-болотоход для «Россетей»
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на электроподстанцию «Пахра» в Домодедове познакомился с образцами спецтехники для «Россетей». Об этом пишет ТАСС.
В частности, премьер осмотрел вездеход-болотоход, предназначенный для проверки и ремонта линий электропередач, расположенных в труднодоступных местах.
«Вездеход хороший», - заметил Мишустин.
В ходе беседы с представителями «Россетей», представлявших машину, выяснилось, что вездеход рассчитан на восемь человек, его стоимость составляет 8 млн рублей.
Глава «Россетей» Андрей Рюмин пояснил, что компании принадлежат 23 тыс. единиц техники. Он добавил, что в настоящее время специалисты готовят ее к осенне-зимнему периоду.
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