В России могут ограничить параллельный импорт автомобилей. Речь идет о списке Минпромторга, в котором числятся как премиальные, так и массовые марки, продукцию которых возят в страну «серым» путем — без ведома производителя. На сегодняшний день Минпромторг не планирует пересматривать список, однако не исключает его «оптимизацию» по мере насыщения авторынка, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минпромторг может ограничить возможность параллельного импорта автомобилей, представленных на российском рынке. Например, это флагманский кроссовер Geely — Monjaro, официально продающийся в России с весны нынешнего года. У некоторых «серых» продавцов цена вседорожника может быть ниже, чем в автосалонах.

Уже ограничен ввоз моделей Renault. Автомобили французской марки можно импортировать по «параллельной» схеме только с разрешения АвтоВАЗа. Она была исключена из списка Минпромторга еще год назад, так как тольяттинский производитель принял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию Renault, включая продажу запчастей.

В министерстве отметили, что параллельный импорт был разрешен в первую очередь для того, чтобы дилеры могли получать запчасти для ремонта машин покинувших Россию марок.