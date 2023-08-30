«Авилон» регистрирует логотип российской «дочки» Volkswagen

Российская «дочка» Volkswagen обзавелась логотипом. Он уже используется на официальном сайте компании, однако заявка на его регистрацию появилась в базе Роспатента только недавно. Это основная часть полномасштабного ребрендинга, о котором стало известно еще в конце июня этого года: он затронет не только фирменный корпоративный стиль, визуальную идентификацию, но также дилерскую сеть, которая насчитывает свыше четырех сотен салонов.

© AGR

После того, как «Авилон» приобрел российский бизнес Volkswagen, включая завод в Калужской области (по слухам, там будут собирать кроссоверы Сhery), местная «дочка» немецкого концерна сменила название на ООО «АГР» (AGR Automotive Group). Позже заработал одноименный сайт agr.auto, и там впервые засветился логотип компании — название, выполненное фирменны шрифтом. Его и регистрирует «Авилон» — на заявку, появившуюся в базе ФИПС, обратил внимание телеграм-канал «Автопоток».

ФИПС

На сайте AGR представлены автомобили Audi, Volkswagen, Jetta, Skoda, Kia, Toyota, Volvo и Lotus. Помимо них есть и «китайцы» — принадлежащие Geely Zeekr и Lynk&Co, а также GAC, Avatr, HiPhi и Li Auto. Что же касается калужского завода, то он должен возобновить производство автомобилей до конца 2023 года.

Ранее инсайдеры заявляли, что на этой площадке могут наладить выпуск автомобилей китайской Сhery — якобы там соберут партию Chery Tiggo 7 Pro Max. Chery действительно рассматривает возможность локализации производства машин в России, но на каком именно заводе, пока неизвестно.