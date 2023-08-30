Дилеры прогнозируют скачок цен на новые автомобили

«Автодом»: цены на новые автомобили вырастут на 20% до конца года
До конца текущего года цены на новые автомобили вырастут на 15-20%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе дилерского холдинга «Автодом». По словам собеседника, в первую неделю августа на авторынке резко вырос спрос на автомобили из-за ослабления рубля и повышение утилизационного сбора. В этот момент реализация составила рекордные 29 тыс. автомобилей.
Последующие за этим удорожание машин и повышение ставки Центробанка в середине августа снизили темпы продаж.
«До конца года ожидается новое обновление прайс-листов. Цены на новые автомобили могут вырасти до 15-20% по причине волатильности курса рубля, повышения расходов на растаможку. В то же время утильсбор на авто премиум-класса составит до 1 млн рублей. В результате примерно на такую же сумму подорожают автомобили этого сегмента», — сказали в компании.