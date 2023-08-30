Дилеры прогнозируют скачок цен на новые автомобили

«До конца года ожидается новое обновление прайс-листов. Цены на новые автомобили могут вырасти до 15-20% по причине волатильности курса рубля, повышения расходов на растаможку. В то же время утильсбор на авто премиум-класса составит до 1 млн рублей. В результате примерно на такую же сумму подорожают автомобили этого сегмента», — сказали в компании.