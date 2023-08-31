Обновлен седан Dongfeng Aeolus Shine Max, который недавно добрался до России

Крупной четырехдверке слегка подправили внешность. Техника прежняя, причем в отличие от РФ, где представлена только «традиционная» модель, на родине доступен еще и гибрид.

© Dongfeng

В России седан Dongfeng дебютировал в нынешнем году, причем он сделал это дважды. Так, в мае о начале приема заказов сообщил тогдашний дистрибьютор китайского концерна, фирма Дунфэн Мотор Рус. А в августе старт продажам дал новый официальный представитель Dongfeng – российская компания Моторинвест. После смены дистрибьютора название четырехдверки удлинилось, ее полное имя на нашем рынке теперь звучит как Dongfeng Aeolus Shine Max (в первом объявлении слова Aeolus не было). Между тем в Китае седан присутствует с 2021-го, там он зовется Aeolus Yixuan Max. И теперь китайцам предложена посвежевшая модель.

Было — стало

Седану досталась подретушированная радиаторная решетка: с ее боков убрали довольно массивные хромированные вставки, вместо них – более тонкие блестящие элементы (они разбросаны по всей поверхности решетки), которые вдобавок расположены на серебристых «подложках». Фары отныне подпирают серебристые же изогнутые накладки. Как и прежде, в Поднебесной у Aeolus Yixuan Max еще есть версия «под спорт» (она-то и запечатлена на фирменных фото), ее особенности – чуть более агрессивный обвес, красный декор и аналогичного цвета тормозные суппорты, черные крыша и колеса.

Габариты не изменились. Длина равна 4797 мм (4845 мм со спорт-пакетом), ширина – 1870 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2770 мм.

Интерьер прежний. Нового оборудования тоже нет, но при этом система кругового обзора отныне появляется уже во второй по старшинству комплектации (раньше была положена только дорогим версиям). В базе есть панорамный люк в крыше, виртуальная приборка (7 дюймов), мультимедиасистема с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, климат-контроль, круиз-контроль. В арсенале топ-версии значатся приборный экран на 12,3 дюйма, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Dongfeng Aeolus Shine Max

Технику менять не стали. Как и в России, в Китае седан Aeolus Yixuan Max предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (190 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На домашнем рынке модель еще бывает в виде гибрида (у нас такой версии нет): в состав установки входят 163-сильный турбомотор 1.5, электродвигатель мощностью 177 л.с. и электромеханический вариатор. Привод в любом случае только передний.

Дореформенный Dongfeng Aeolus Shine Max. Такой седан сегодня продают в России