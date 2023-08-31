Как изменились цены на запчасти в 2023 году

Аналитики портала Drom.ru проанализировали динамику цен на запчасти для моделей семи популярных марок, Volkswagen, Audi, Toyota, Honda, Hyundai, Ford и отечественной Lada. По основным позициям зафиксировано непрерывное подорожание, однако стоимость некоторых деталей, напротив, снизилась. Так, например, стабильно растут цены на лампы, дорожают свечи зажигания и тормозные диски, а из числа расходников подешевели масляные и воздушные фильтры.

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Согласно результатам исследования, с начала 2023 года свечи зажигания выросли в цене примерно на восемь процентов. При этом для автомобилей Audi они подорожали на 26 процентов, а для автомобилей других марок, входящих в концерн Volkswagen, на 14 процентов. Тормозные диски подорожали на 6-7 процентов, причем подорожание зафиксировано на детали для российских и японских машин.

Лампы прибавили в цене пять процентов, а для автомобилей ушедшего с российского рынка Ford — более чем 40 процентов. При этом для Lada эта запчасть подешевела почти на треть. Что же касается масляных фильтров, то они стали стоить дешевле практически для всех машин (на пять процентов), а стоимость воздушных фильтров опустилась на 16 процентов.

«Если говорить о запасных частях для более сложного ремонта, то сильнее всего выросла стоимость кузовных деталей и оптики, — отмечают специалисты Drom.ru — Например, почти на 10 процентов поднялись цены на оригинальные лобовые стекла, фары и капоты».

Хуже дела обстоят в сегменте крупных агрегатов: цена на двигатель в сборе выросла на 17 процентов. Напряженной остается и ситуация с электрооборудованием — спрос на них не падает, а предложение продолжает снижаться.

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на запчасти. При этом дефицит деталей удалось победить: с начала года количество объявлений о продаже запчастей выросло на 15 процентов и продолжает расти.