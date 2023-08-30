Китайский Hozon Auto привлек почти миллиард долларов инвестиций

Китайский производитель Hozon Auto привлек почти миллиард долларов в рамках первичного публичного размещения акций. Об этом сообщает The South China Morning Post.

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«Hozon New Energy Automobile привлекла семь миллиардов юаней (960 миллионов долларов) в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в связи с планами китайского стартапа по производству электромобилей выйти на рынок Юго-Восточной Азии», — говорится в тексте.

Данное привлечение допсредств стало первым с 2022 года. При этом Hozon Auto намерен привлечь еще один миллиард долларов в рамках IPO на гонконгской бирже. Имена инвесторов не разглашаются.