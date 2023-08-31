Итальянская компания Alfa Romeo представила спортивный автомобиль 33 Stradale. Об этом сообщает motor1.com.
Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. Причем все 33 экземпляра спорткара были проданы еще до официальной премьеры. Стоимость новой модели не сообщается, но по некоторым данным составит $1 млн, что в пять раз дороже, чем ее предполагаемый конкурент Maserati MC20.
Новый 33 Stradale отличается дверями-бабочками и двумя большими воздухозаборниками. Выпускать модель будут с бензиновым двигателем мощностью 620 л.с и восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач. Также автомобиль будет доступен с электрической силовой установкой мощностью более 750 л.с. Запас хода — 450 км.
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