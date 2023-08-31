Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. Причем все 33 экземпляра спорткара были проданы еще до официальной премьеры. Стоимость новой модели не сообщается, но по некоторым данным составит $1 млн, что в пять раз дороже, чем ее предполагаемый конкурент Maserati MC20.