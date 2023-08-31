На МКАДе заработали камеры, фиксирующие мелкие аварии

Новая система транспортной безопасности заработала на МКАДе, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Нейросеть безошибочно и быстро фиксирует мелкие ДТП и тем самым предотвращает серьезные столкновения.

© Российская Газета

Как отмечает заммэра Максим Ликсутов, так называемые вторичные ДТП - одна из главных бед на московской кольцевой. Такие аварии происходят по одному сценарию: сначала в средних рядах происходит мелкое столкновение, а затем в участников врезаются другие автомобили. Причем водители зачастую не спешат отъезжать в безопасные места, даже если есть техническая возможность. Они выходят осматривать повреждения и зачастую гибнут уже во вторичных авариях.

Видео дня

Система видеоаналитики сразу же определяет мелкое ДТП и передает сигнал диспетчеру ЦОДД. На место немедленно выдвигается дорожный патруль, при необходимости и другие оперативные службы. Патрульные огораживают место происшествия, кроме того, информация об аварии сразу передается на экраны на кольце, таким образом, остальные водители получают предупреждение и заблаговременно снижают скорость.

В общей сложности на МКАДе, МСД, в тоннелях и на вылетных магистралях работают более 1400 таких программных комплексов, отмечают в дептрансе. Камеры работают в режиме 24/7 и выявляют кроме мелких ДТП еще 12 типов инцидентов. Например, недавно "умные" камеры отловили пьяного мужчину, который пытался перебежать кольцевую магистраль. Дорожный патруль быстро прибыл на место и остановил движение. Также оперативно нейросеть отреагировала на падение мотоциклиста и его пассажира на МКАДе. Если бы не быстрая реакция системы и оперативных служб, людей могли задавить.