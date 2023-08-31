В России предложили изменить правила продажи автомобилей

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в адрес главы МВД Владимира Колокольцева .

Уточняется, что по правилам, у нового владельца есть десять дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные продавцы пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а после перепродают авто, не ставя его на учет и не платя налоги. Тогда штрафы ГИБДД и налоги приходят на предыдущего собственника.