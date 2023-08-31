Jaguar готовит роскошный седан на замену XJ

Появились подробности о роскошном седане Jaguar, который заменит XJ. Jaguar работает над флагманской моделью — это будет крупный седан класса люкс с электрической силовой установкой, в основу которого ляжет новейшая платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture). Как сообщает британский Autocar, новинка не только не будет похожа на нынешние модели марки, но даже лишится приличной эмблемы с ягуаром — ей на замену придет надпись Jaguar.

© Motor.ru

В модельной линейке новая модель заменит XJ, снятый с производства в 2019 году. Однако если XJ соперничал с премиальными моделями «немецкой тройкой» — BMW, Audi и Mercedes-Benz, — то новинка выступит в более высоком классе люкс и будет конкурировать с Bentley Flying Spur и Cadillac Celestiq. Издание Autocar публикует неофициальные рендеры будущей модели: от нынешних автомобилей Jaguar ее отличает лаконичный дизайн экстерьера и отсутствие «кошачьих» шильдиков.

Autocar

У электрического седана, изображенного на рендерах, длинный капот, гладкий кузов без лишних выштамповок, камеры вместо наружных зеркал и заглушка на месте радиатороной решетки, хоть и с прорезями. Корма же, как ожидается, будет выполнена на манер Polestar 5 — без заднего стекла.

Есть и неофициальное изображение интерьера: центральное место на передней панели занимает экран с часами, а ниже расположен планшет, на который, по всей видимости, вынесено управление основными функциями автомобиля, так как физические кнопки отсутствуют. Кроме того, художник изобразил необычное рулевое колесо на двух сдвоенный спицах.