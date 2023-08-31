В Россию привезли кроссовер с 30-дюймовым дисплеем

Один из дилеров привез в Россию премиальный кроссовер Auchan X5 Plus. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 255 000 рублей.

© Российская Газета

Под капотом модели расположился турбомотор объемом 1,5 литра, который выдает 188 л.с. и 300 Нм. Он работает вместе с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - передний. Подвеска спереди - McPherson, а сзади - многорычажная независимая.

Габариты кроссовера составляют 4540 х 1860 х 1620 мм при колесной базе 2715 мм. Он больше Volkswagen Tiguan.

Главная "фишка" салона - цифровой кластер панели приборов суммарной диагональю 30 дюймов. Автомобиль по умолчанию оборудован 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, камерой заднего вида, панорамной крышей, аудиосистемой с 6 динамиками, климат-контролем с системой очистки воздуха.