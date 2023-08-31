КамАЗ и ГАЗ хотят переманить рабочих с бывшего завода Volkswagen

Руководство автомобильного завода в Калуге, который раньше принадлежал Volkswagen , продлило простой до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает профсоюзная организация АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Простой производства будет продлен на 3 месяца (до 30.11.2023 г.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорится, что 31 августа на предприятии пройдет ярмарка вакансий, где будут присутствовать представители автопроизводителей группы ГАЗ, Haval, КамАЗ и 15 калужских работодателей. Сотрудники смогут занять вакантные места на данных предприятиях. При этом программы ДМС и страхования от несчастных случаев продолжат действовать.