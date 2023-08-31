Lamborghini анонсировала свой первый электромобиль к 2028 году

Итальянский производитель суперкаров сообщил, что его первый полностью электрический автомобиль выйдет через пять лет и будет четырехместным автомобилем класса Gran Turismo.Соответствующие данные были обнаружены в эти выходные в пресс-релизе, посвященном другому электрифицированному автомобилю компании — Revuelto PHEV.

Lamborghini анонсировала свой первый безмоторный автомобиль в рамках своей стратегии Direzione Cor Tauri в мае 2021 года. Подробный до конца текущего десятилетия документ предусматривает полную электрификацию модельного ряда Lamborghini. В то же время тогдашний генеральный директор Стефан Винкельманн объявил средствам массовой информации, что разработка четырехместного, вероятно, двухдверного электромобиля уже началась.

Весной он внес поправки в это заявление, объяснив, что Lambo нацелилась на «комфортный гранд-турер» с большим дорожным просветом, чем у других суперкаров марки, но меньшим, чем у Urus.