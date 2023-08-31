General Motors представила в Китае обновленный Buick Rega

General Motors выпустила в Китае обновленный Buick Regal. Автомобиль, рекламируемый как «совершенно новый», по сути, представляет собой просто обновленную версию седана, представленного на автосалоне в Шанхае шесть лет назад.

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Во второй версии с фейслифтингом Regal получает более крупную трапециевидную решетку радиатора, которая делает его похожим на Buick LaCrosse и другие последние модели. Тонкие вертикальные вентиляционные отверстия по бокам выделены хромом, а также новый логотип в виде трех щитов над решеткой.

Возможно, вы уже видели внешний вид, когда в середине июля были опубликованы первые фотографии, но интерьер до сих пор был скрыт. Причина, однако, остается только догадываться: все, кроме логотипа ступицы рулевого колеса, осталось прежним. Сюда входят аналоговые датчики и небольшой дисплей, расположенный между вентиляционными отверстиями. Даже более дешевый кроссовер Envista оснащен большим автономным дисплеем, который одновременно служит приборной панелью и информационно-развлекательным экраном.