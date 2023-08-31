Toyota в 2023 году готова установить исторический рекорд

Японская компания Toyota Motor в 2023 году планирует выпустить 10,2 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

© Global Look Press

Согласно производственному плану, 3,4 млн машин будет выпущено в Японии, а еще 6,8 млн единиц выпустят заводы за пределами страны. Таким образом, эти показатели вырастут на 30% и 10% соответственно по сравнению с прошлым годом.