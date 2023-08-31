Toyota в 2023 году готова установить исторический рекорд

Toyota впервые в своей истории произведет 10 млн автомобилей за год
Японская компания Toyota Motor в 2023 году планирует выпустить 10,2 млн автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.
Согласно производственному плану, 3,4 млн машин будет выпущено в Японии, а еще 6,8 млн единиц выпустят заводы за пределами страны. Таким образом, эти показатели вырастут на 30% и 10% соответственно по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что в случае успешной реализации плана Toyota Motor впервые в своей истории преодолеет планку в 10 млн произведенных автомобилей за год.
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