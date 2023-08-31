Эксперт рассказал, кому подойдут всесезонные шины

Для всех остальных мы рекомендуем иметь два комплекта. Один комплект шин на все сезоны - это сомнительная экономия. Шины, которые эксплуатируются круглый год, будут также изнашиваться. А с двумя комплектами автовладелец может в два раза продлить использование одного комплекта", - отметил Шарипов.