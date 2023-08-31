Эксперт рассказал, кому подойдут всесезонные шины

Всесезонные шины: миф или реальность
Исполнительный директор "ТД "Кама" (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов рассказал "Российской газете" о том, что такое всесезонные шины.
"На нормативном уровне исключено такое понятие как всесезонная шина. Мы тоже скептически относимся к использованию данного термина, т.к. считаем, что он вводит в заблуждение потребителей.
По большому счету - это летние шины, которые рассчитаны на температуру от + 45-50 градусов до - 5-10 градусов, т.е. с расширенным температурным диапазоном эксплуатации. И в нашем портфеле есть такие шины, которые стабильно показывают хорошие результаты продаж, особенно, что очевидно, в южных регионах нашей страны.
Для всех остальных мы рекомендуем иметь два комплекта. Один комплект шин на все сезоны - это сомнительная экономия. Шины, которые эксплуатируются круглый год, будут также изнашиваться. А с двумя комплектами автовладелец может в два раза продлить использование одного комплекта", - отметил Шарипов.
Ранее он рассказал "РГ", в чем разница между дорогими и бюджетными шинами.