$95.93+0.22104.45+0.97

В Якутии намерены активизировать перевод авто на метан

Более 1,2 миллиарда рублей сэкономят в Якутии до 2028 года за счет планируемого увеличения количества газомоторной техники на четыре тысячи единиц. Об этом заявил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко.

В Якутии намерены активизировать перевод авто на метан
© Министерство промышленности и геологии Якутии

В северной республике действует программа поддержки автовладельцев, желающих перевести машину на газовое топливо. 90 процентов затрат на переоборудование транспорта возьмет на себя государство.

Видео дня

Плюс перевода техники на газ очевиден: трехкратная разница в цене топлива. Сегодня стоимость кубометра компримированного природного газа (эквивалент литра бензина) - 20,5 рубля, одного литра АИ-92 - 60,5, АИ-95 - 62,5, дизельного топлива - 77,2 рубля. К тому же после установки газобаллонного оборудования на авто граждане и организации получают право на снижение транспортного налога вполовину.

- Часто меры поддержки рассчитаны на определенные категории граждан. Мы же работаем с владельцами всех видов и моделей транспорта, готовыми перейти с дорогого бензина на менее затратное, а еще и экологичное топливо, - рассказал Максим Терещенко. - И перевод авто с поддержкой от государства на наш якутский газ, метан - реальная возможность сэкономить в два-три раза.

Рассмотрим вариант с автомобилем УАЗ. При среднем годовом пробеге в 40 тысяч километров и расходе бензина 19 литров на 100 километров придется потратить на топливо 459,8 тысячи рублей в год. А с газом затраты обойдутся всего в 155,8 тысячи. Выгода - 304 тысячи рублей в год. А таких машин в якутских организациях сотни.

Пример из реальной жизни: в 2022-м республика приобрела 100 автобусов на природном газе, тем самым сэкономив для бюджета за неполный год 138 миллионов рублей.

В конце 1990-х - начале нулевых годов правительство региона вводило меры поддержки для развития рынка потребления пропан-бутана в качестве моторного топлива. Сегодня его используют около 16 тысяч единиц техники, а заправок на пропан-бутане в республике около 30.

Так почему сейчас речь идет именно о метане? На пропан-бутан можно перевести только технику, работающую на бензине, а на метан - все, начиная от легковых автомобилей, заканчивая тягачами, автобусами и тракторами на дизеле.

Субсидии на "метанизацию" машин работают в регионе с прошлого года. Тогда программа финансировалась только из республиканского бюджета, сейчас еще и из федерального.

- В текущем году стоит задача перевести на газ от 250 до 500 транспортных средств, - дает расклад Максим Терещенко.

Но переход на метан движется медленнее, чем хотелось бы. Основная причина - малое количество заправок. Сегодня в Якутии этот газ в качестве топлива используют около двух тысяч транспортных средств. А газонаполнительных компрессорных станций - всего десять. Четыре из них находятся в Якутске, одна на железнодорожной станции "Нижний Бестях", три в Мирнинском районе и две - в Ленском.

Но в перспективе их будет больше. К 2030 году планируют построить еще до 40 газовых заправок.

Лучше всего с метановыми АГЗС обстоят дела в регионах западной части России. Там строительство объектов идет с привлечением средств федерального бюджета и "Газпрома".

Якутия тоже ведет переговоры о строительстве в республике газовых станций "Газпрома". От их результата будет зависеть многое.

Инфографика "РГ" / Рафаэль Зарипов

Самую большую пользу от метана могли бы получить якутские аграрии, простые сельские жители. Они бы существенно сэкономили при переводе сельхозтехники на природный газ. Но в районах нет АГЗС... В министерстве промышленного и геологии считают, что ситуацию спасут передвижные газовые заправщики, которые намерена приобрести республика.

Да и в Якутске, где проживает почти половина населения региона, количество техники, работающей на метане, могло бы быть больше. Но людей пугают очереди на имеющихся четырех заправках и необходимость возить большой, тяжелый баллон - на 90 или 100 литров. Весит он 70 килограммов, в длину имеет почти метр, и, как правило, устанавливается в багажнике, где занимает больше половины места.

Но это мелочи, если учитывать, сколько сейчас стоят бензин и дизтопливо. Ради тройной экономии можно ведь обойтись и без багажника.