В Якутии намерены активизировать перевод авто на метан

Более 1,2 миллиарда рублей сэкономят в Якутии до 2028 года за счет планируемого увеличения количества газомоторной техники на четыре тысячи единиц. Об этом заявил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко.

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В северной республике действует программа поддержки автовладельцев, желающих перевести машину на газовое топливо. 90 процентов затрат на переоборудование транспорта возьмет на себя государство.

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Плюс перевода техники на газ очевиден: трехкратная разница в цене топлива. Сегодня стоимость кубометра компримированного природного газа (эквивалент литра бензина) - 20,5 рубля, одного литра АИ-92 - 60,5, АИ-95 - 62,5, дизельного топлива - 77,2 рубля. К тому же после установки газобаллонного оборудования на авто граждане и организации получают право на снижение транспортного налога вполовину.

- Часто меры поддержки рассчитаны на определенные категории граждан. Мы же работаем с владельцами всех видов и моделей транспорта, готовыми перейти с дорогого бензина на менее затратное, а еще и экологичное топливо, - рассказал Максим Терещенко. - И перевод авто с поддержкой от государства на наш якутский газ, метан - реальная возможность сэкономить в два-три раза.

Рассмотрим вариант с автомобилем УАЗ. При среднем годовом пробеге в 40 тысяч километров и расходе бензина 19 литров на 100 километров придется потратить на топливо 459,8 тысячи рублей в год. А с газом затраты обойдутся всего в 155,8 тысячи. Выгода - 304 тысячи рублей в год. А таких машин в якутских организациях сотни.

Пример из реальной жизни: в 2022-м республика приобрела 100 автобусов на природном газе, тем самым сэкономив для бюджета за неполный год 138 миллионов рублей.

В конце 1990-х - начале нулевых годов правительство региона вводило меры поддержки для развития рынка потребления пропан-бутана в качестве моторного топлива. Сегодня его используют около 16 тысяч единиц техники, а заправок на пропан-бутане в республике около 30.

Так почему сейчас речь идет именно о метане? На пропан-бутан можно перевести только технику, работающую на бензине, а на метан - все, начиная от легковых автомобилей, заканчивая тягачами, автобусами и тракторами на дизеле.

Субсидии на "метанизацию" машин работают в регионе с прошлого года. Тогда программа финансировалась только из республиканского бюджета, сейчас еще и из федерального.

- В текущем году стоит задача перевести на газ от 250 до 500 транспортных средств, - дает расклад Максим Терещенко.

Но переход на метан движется медленнее, чем хотелось бы. Основная причина - малое количество заправок. Сегодня в Якутии этот газ в качестве топлива используют около двух тысяч транспортных средств. А газонаполнительных компрессорных станций - всего десять. Четыре из них находятся в Якутске, одна на железнодорожной станции "Нижний Бестях", три в Мирнинском районе и две - в Ленском.

Но в перспективе их будет больше. К 2030 году планируют построить еще до 40 газовых заправок.

Лучше всего с метановыми АГЗС обстоят дела в регионах западной части России. Там строительство объектов идет с привлечением средств федерального бюджета и "Газпрома".

Якутия тоже ведет переговоры о строительстве в республике газовых станций "Газпрома". От их результата будет зависеть многое.

Самую большую пользу от метана могли бы получить якутские аграрии, простые сельские жители. Они бы существенно сэкономили при переводе сельхозтехники на природный газ. Но в районах нет АГЗС... В министерстве промышленного и геологии считают, что ситуацию спасут передвижные газовые заправщики, которые намерена приобрести республика.

Да и в Якутске, где проживает почти половина населения региона, количество техники, работающей на метане, могло бы быть больше. Но людей пугают очереди на имеющихся четырех заправках и необходимость возить большой, тяжелый баллон - на 90 или 100 литров. Весит он 70 килограммов, в длину имеет почти метр, и, как правило, устанавливается в багажнике, где занимает больше половины места.