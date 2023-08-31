Названы самые надежные подержанные семейные автомобили
Названы самые надежные семейные автомобили на вторичном рынке. Рейтинг составил портал WhatCar на основе опроса автовладельцев, которые указывали наличие проблем с той или иной моделью.
Первое место в рейтинге заняла Mazda 3 2014-2019 годов выпуска с бензиновым двигателем. Рейтинг надежности составил 99,3%. Лишь 3,6% владельцев сообщили о возникновении неисправностей — все они были связаны с электрикой, которая не влияет на работу двигателя. При этом после поломки машину все равно можно было использовать, а неполадки исправляли менее чем за день.
Второе место занимает бензиновая версия Honda Civic 2012-2017 годов выпуска. Ее рейтинг надежности — 96,2%. Только у 6% опрошенных возникли проблемы с автомобилем во время эксплуатации — они были связаны с кузовом, тормозами и коробкой передач. При этом модель сохраняет свою работоспособность, а ремонт занимает меньше недели.
На третьем месте находится Hyundai i30 2012-2017 годов выпуска. Рейтинг надежности автомобиля составил 94,9%. На неисправности жаловались 14% водителей. Несмотря на то, что проблемы возникали и с электрикой двигателя, и с коробкой передач, почти все машины были пригодны к эксплуатации. Починка занимала меньше недели и в половине случаев ремонт проводили по гарантии.