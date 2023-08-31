Названы самые надежные подержанные семейные автомобили

Названы самые надежные семейные автомобили на вторичном рынке. Рейтинг составил портал WhatCar на основе опроса автовладельцев, которые указывали наличие проблем с той или иной моделью.

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Первое место в рейтинге заняла Mazda 3 2014-2019 годов выпуска с бензиновым двигателем. Рейтинг надежности составил 99,3%. Лишь 3,6% владельцев сообщили о возникновении неисправностей — все они были связаны с электрикой, которая не влияет на работу двигателя. При этом после поломки машину все равно можно было использовать, а неполадки исправляли менее чем за день.

Второе место занимает бензиновая версия Honda Civic 2012-2017 годов выпуска. Ее рейтинг надежности — 96,2%. Только у 6% опрошенных возникли проблемы с автомобилем во время эксплуатации — они были связаны с кузовом, тормозами и коробкой передач. При этом модель сохраняет свою работоспособность, а ремонт занимает меньше недели.