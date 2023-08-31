BMW 2 сентября представит свой концепт Vision Neue Klasse - это платформа для электромобилей, которая станет основой будущей линейки машин бренда. Как рассказал портал Motor1, уже известно, что BMW изменит решетку радиатора своих авто.

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В коротком видео-тизере, опубликованном в соцсетях, показана часть капота и решетки радиатора BMW Vision Neue Klasse.

Плоский рельефный значок BMW на Vision Neue Klasse расположен между глубокими линиями, идущими от капота через решетку радиатора к бамперу, как в концепте iVision Dee, показанном в январе.

Соцсети

Решетка радиатора Vision Neue Klasse - черная и оснащена подсветкой, имитирующей дыхание. Ряды огней загораются снизу при «вдохе» и гаснут сверху при «выдохе», что соответствует слогану BMW «Вдохните инновации, выдохните трансформацию».

BMW планирует последовательно выпустить шесть новых моделей на платформе Neue Klasse. Авто будут выходить с разницей в 24 месяца. Сначала будет выпущен седан, затем - компактный внедорожник, оснащенный новыми технологиями.

На платформе будут выпущены авто мощностью от 268 до 1314 лошадиных сил с аккумуляторными блоками емкостью от 75 до 150 киловатт-час.