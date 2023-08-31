Электрокары постепенно захватывают автомобильный рынок, тесня модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Только за последнее время производители со всего мира представили сразу несколько интересных «зелёных» новинок. Среди этих машин есть и уже ставшие привычными электрические кроссоверы или пикапы, и необычные проекты вроде лимитированного спидстера, внедорожного суперкара или трёхместного купе. Какие-то из этих автомобилей выйдут в свет совсем скоро, а другие заставят потенциальных покупателей ждать не один год. Впрочем, оно того стоит.