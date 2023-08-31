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Электрошок: новинки «на батарейках»

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Kia EV5. Новинка представлена на выставке в Чэнду (Китай). Длина составляет 4,6 метра, колёсная база — 2,75 метра. 
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Пятиместный салон намного проще, чем интерьер одноимённого весеннего концепта. Литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 82 киловатт-часа обеспечит запас хода до 600 километров. 
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В КНР пока предложат лишь заднеприводную модификацию с единственным 218-сильным электродвигателем на задней оси. В других странах может появиться и более мощная двухмоторная версия. 
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Pininfarina B95. Электрический гиперкар Pininfarina Battista превратился в спидстер B95. 
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Фактически это та же модель, но с другим кузовом и более скромным тиражом. Остекление не предусмотрено, зато есть аэродинамические экраны с электронной регулировкой. 
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Каждый покупатель сможет заказать особое оформление, поэтому найти два идентичных экземпляра не удастся. 
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Lamborghini LanzadorИтальянская компания представила свой первый электромобиль. 
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Внедорожный суперкар получил салон с посадочной формулой 2+2 и внушительный клиренс. Пока это концепт, так что технической информации немного. 
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Максимальная мощность силовой установки превысит один мегаватт — 1340 лошадиных сил. Серийный электрокар по мотивам Lanzador появится только через пять лет. 
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Acura ZDX. Первый электрический кроссовер марки оказался мощнейшим вседорожником в её истории: отдача версии Type S достигает 507 лошадиных сил. 
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Кроме того, анонсированы более скромные модификации — базовая с 345-сильным двигателем на задней оси и двухмоторная неизвестной мощности. 
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Батарея ёмкостью 102 киловатт-часа обеспечит запас хода 523 километра по стандарту EPA. 
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Fisker AlaskaПикап выйдет на рынок через пару лет. 
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Предложат два вида батарей на выбор — ёмкостью 75 и 113 киловатт-часов: запас хода составит от 370 до 547 километров. Набор 60 миль в час (96,6 километра в час) в зависимости от модификации займёт 3,9 или 7,2 секунды. 
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Вероятно, силовая установка позаимствована у кроссовера Ocean: в двухмоторном варианте она выдаёт до 557 лошадиных сил и 696 Нм. 
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Cadillac Escalade IQ. Электрический кроссовер построен на модульной платформе Ultium. Электродвигателей два — на передней и задней осях: привод полный. 
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Кратковременная пиковая отдача — 761 лошадиная сила, а постоянная мощность составляет 687 сил. Тяговый аккумулятор ёмкостью 200 киловатт-часов обеспечит запас хода приблизительно 724 километра по стандарту EPA. 
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Производство наладят в Детройте: оно начнётся следующим летом. Ожидаемая стоимость — от 130 тысяч долларов. 
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Caterham Project V. Фирма представила трёхместное купе: два сиденья установлены спереди, ещё одно — сзади. 268-сильный электромотор расположен на задней оси. 
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Аккумулятор ёмкостью 55 киловатт-часов обеспечит запас хода до 400 километров. Быстрая зарядка позволит увеличить энергозапас с 20 до 80 процентов за 15 минут. 
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Пока автомобиль существует в виде концепта, а серийная версия выйдет на рынок через два-три года. Она может получить другое название. 
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    Электрокары постепенно захватывают автомобильный рынок, тесня модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Только за последнее время производители со всего мира представили сразу несколько интересных «зелёных» новинок. Среди этих машин есть и уже ставшие привычными электрические кроссоверы или пикапы, и необычные проекты вроде лимитированного спидстера, внедорожного суперкара или трёхместного купе. Какие-то из этих автомобилей выйдут в свет совсем скоро, а другие заставят потенциальных покупателей ждать не один год. Впрочем, оно того стоит.

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