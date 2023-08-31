В Госдуме забраковали японский метод борьбы с нетрезвой ездой

Эксперименты по борьбе с нетрезвой ездой в Японии, когда водителей угощают алкоголем и предлагают сесть за руль под контролем инструктора, не подойдут для России. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.