В Госдуме забраковали японский метод борьбы с нетрезвой ездой

Депутат Толмачев: японский метод по борьбе с нетрезвой ездой не подойдет России
Эксперименты по борьбе с нетрезвой ездой в Японии, когда водителей угощают алкоголем и предлагают сесть за руль под контролем инструктора, не подойдут для России. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.
«У нас угощение водителей алкоголем может привести к самым непредсказуемым последствиям. Некоторые пробуют езду под градусом самостоятельно, без автошкольного эксперимента по-японски», — считает Толмачев.
Он напомнил, что вождение в нетрезвом виде является одной из самых частых причин ДТП. По мнению депутата, решать данную проблему в России нужно другими способами.
«Бороться с этим надо не столь экзотическими способами, как японский. Нам ближе и нужнее продвижение стопроцентно трезвой езды», — сказал он.