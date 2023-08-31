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Депутат Толмачев: японский метод по борьбе с нетрезвой ездой не подойдет России

Эксперименты по борьбе с нетрезвой ездой в Японии, когда водителей угощают алкоголем и предлагают сесть за руль под контролем инструктора, не подойдут для России. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

В Госдуме забраковали японский метод борьбы с нетрезвой ездой
© Газета.Ru

«У нас угощение водителей алкоголем может привести к самым непредсказуемым последствиям. Некоторые пробуют езду под градусом самостоятельно, без автошкольного эксперимента по-японски», — считает Толмачев.

Он напомнил, что вождение в нетрезвом виде является одной из самых частых причин ДТП. По мнению депутата, решать данную проблему в России нужно другими способами.

«Бороться с этим надо не столь экзотическими способами, как японский. Нам ближе и нужнее продвижение стопроцентно трезвой езды», — сказал он.

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