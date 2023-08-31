«Автотору» придется срочно переименовать в РФ китайские авто JMC

Автомобили китайского бренда JMC, производство которых налажено на заводе «Автотор» в Калининграде, придется срочно переименовать на российском рынке. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники в дилерском сообществе.

По его данным, «Автотор» разослал дилерам письмо с просьбой оперативно убрать с сайтов наименование марки JMC, а также свернуть рекламу и маркетинговую активность по этому бренду. Сборка автомобилей JMC стартовала в Калининграде в середине лета 2023 года.

По данным источников No Limits, китайская сторона потребовала остановить дистрибуцию оригинального бренда JMC в РФ из-за риска санкций. В течение ближайших двух месяцев «Автотор» планирует провести ребрендинг собираемых предприятием автомобилей JMC и выпустить их в продажу под российской маркой. Какое локальное название получат эти машины, не уточняется.