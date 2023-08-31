VW вынужден остановить производство популярного кроссовера

Производство популярного Volkswagen T-Roc будет остановлено. Модель T-Roc, которая по итогам первой половины 2023 года оказалась самым популярным кроссовером Volkswagen, собирают на заводе в Португалии. Как сообщает Automotive News со ссылкой на письмо, которое получили пять тысяч рабочих португальского предприятия, в сентябре выпуск T-Roc придется приостановить на несколько недель из-за отсутствия комплектующих — не хватает деталей двигателя.

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За 2022 год Volkswagen произвел более 231 тысячи экземпляров T-Roc. Модель пользуется успехом на рынке, и за первую половину нынешнего года она стала самой продаваемой среди всех прочих автомобилей Volkswagen в Европе. На подходе уже второе поколение T-Roc — этот кроссовер станет одним из последних с ДВС, наряду с новым Tiguan. Его премьера ожидается в 2024 году.

Пока же Volkswagen производит в Португалии T-Roc первой генерации, хоть и с перебоями — в первой половине сентября линия сборки модели уйдет в простой на несколько недель из-за отсутствия комплектующих. Automotive News предполагает, что дефицит деталей неминуемо затронет и другие автомобили Volkswagen, которые построены на платформе MQB.

Стоит отметить, что открытая версия T-Roc Сabrio производится не в Португалии, а в Германии. Отразится ли проблема с комплектующими на выпуске кросс-кабриолета, пока неизвестно.