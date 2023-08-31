Renault проведет две мировых премьеры в начале сентября

Ещё в середине июля Renault сообщила, что на 4 сентября назначена мировая премьера электрического кроссовера Scenic E-Tech. Как оказалось, выставка IAA в Мюнхене станет местом презентации ещё одной новинки - Grand Kangoo.

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Никаких подробностей о моделях в компании не рассказали, уточнив лишь тот факт, что новый Scenic E-Tech будет первым серийным автомобилем, воплощающим новую стратегию устойчивого развития бренда.

Scenic E-Tech создан по мотивам концепта Scenic Vision, который, вероятно, может служить ориентиром. Так, длина кроссовера составляла 4490 мм, размер колёсной базы - 2835 мм. Прототип был оснащён 218-сильной трансмиссией с водородным электрохимическим генератором, но серийная версия будет проще. Ожидаемый запас хода - не менее 350-400 км. Например, более тяжёлый Megane E-Tech с аналогичной батареей на 40 кВт ч и скромным 130-сильным электромотором проезжает 300 км (по циклу WLTP).