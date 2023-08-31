Honda регистрирует новый товарный знак для будущего спорткара

Пресс-служба автомобильного бренда Honda сообщила о том, что 15 августа руководством компании была подана заявка на регистрацию товарного знака, что может говорить о скором возвращении в модельный ряд ранее снятой с производства модели Prelude.

После проведения регистрации товарного знака Prelude, под данным названием будут уже выпускать не модель, которая ушла с рынка, ею может стать абсолютно новый внедорожник или компактный кроссовер.

Если обратиться к истории модели Honda Prelude, ее дебют состоялся в 1978 году, а последний автомобиль был выпущен в 2001 году. Всего за время выпуска с конвейера сошло пять поколений модели.

Модель Honda Prelude запомнилась большинству автовладельцев тем, что второе поколение получило выдвижные фары, которых в 1987 году (в этом году было выпущено второе поколение), не было ни у одной выпускаемой модели автомобилей на мировом рынке.

Также Honda Prelude одна из первых моделей автомобилей, которая получила в свое оснащение рулевое колесо с возможностью управления одновременно четырьмя колесами. Данная опция улучшила маневренность автомобиля.

Новая регистрация товарного знака под названием Honda Prelude может говорить о том, что компания готовит что-то особенное к своему 75-му юбилею. Возможно выпуск автомобилей под данной маркой будет осуществлен лимитированной партией, но об этом говорить пока рано.