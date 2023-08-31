В Китае начались продажи пикапа Changan Lantop в версии Pro Edition

Грузовик Changan Lantop, известный за пределами Китая как Hunter Plus, теперь доступен на внутреннем рынке в версии Pro Edition, ориентированной на бездорожье, по цене от 169 900 юаней.

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Внешне пикап отличается от стандартной версии благодаря 18-дюймовым колесам, обутым во внедорожную резину, трубе шноркеля, недоработанному пластиковому обвесу и двухсекционной двери багажника.