В Китае начались продажи пикапа Changan Lantop в версии Pro Edition

В Китае начались продажи пикапа Changan Lantop
Грузовик Changan Lantop, известный за пределами Китая как Hunter Plus, теперь доступен на внутреннем рынке в версии Pro Edition, ориентированной на бездорожье, по цене от 169 900 юаней.
Внешне пикап отличается от стандартной версии благодаря 18-дюймовым колесам, обутым во внедорожную резину, трубе шноркеля, недоработанному пластиковому обвесу и двухсекционной двери багажника.
Передний и задний бамперы также были переработаны, чтобы улучшить углы въезда и съезда, сообщает производитель. Дорожный просвет увеличен до 225 мм. Мощность экстремального Lantop обеспечивается двигателем 2.0T, форсированным до 233 л.с.
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