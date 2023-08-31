Hyundai Sonata получила полный привод

Обновленный седан Hyundai Sonata обзавелся полным приводом. Его предложат для американских машин с базовой «четверкой» 2.5, тогда как гибридам и спортивным Sonata N Line такой тип трансмиссии не положен — по крайней мере пока. Продажи рестайлинговых четырехдверок в США начнутся этой осенью. Цены пока неизвестны.

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Обновленная Hyundai Sonata добралась до североамериканского континента. Седан, представленный весной в Южной Корее, поступит в продажу осенью, а его главным отличием от машин для других рынков станет опциональный полный привод. Трансмиссия HTRAC с отдельным режимом для движения по снегу будет доступна только для машин с «атмосферником» 2.5, так что покупателей гибридов и турбированных Sonata N Line ждет некоторое разочарование.

В остальном перед нами обычная Sonata. Седан поддерживает технологию цифрового ключа второго поколения, оснащен кокпитом с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма, проекционным экраном и аудиосистемой Bose с 12 динамиками и системой цифровой обработки сигнала CenterPoint 360. На всех машинах по умолчанию работают беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а обновления мультимедиа загружаются «по воздуху».

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