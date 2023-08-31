В Калининграде начали собирать кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro

На калининградском заводе "Автотор" начался выпуск кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro.

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В рамках подготовки к запуску производства моделей инженерами Инновационно-технологического центра компании был разработан комплект технологической документации, обеспечено дополнительное технологическое оснащение производственной линии. Специалистами проведена пусконаладка контрольного оборудования, включая стенды для программирования электронных систем автомобиля, стенды регулировки углов установки колёс и прочее оборудование для проверки контрольных параметров, отвечающих установленным стандартам.

В работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства, обеспечения качества, проведено необходимое для производства Х3 и X3 Pro обучение персонала.

Kaiyi X3 оснащен атмосферным мотором 1,5 литра мощностью 116 л.с., на выбор будут предложены пятиступенчатая "механика" и вариатор. Под капотом Kaiyi X3 Pro установлен турбомотор 1,5 литра мощностью 147 л.с. в паре с вариатором. В любых случаях доступен только передний привод.

В ближайшее время автомобили поступят в дилерские центры. Напомним, что производство автомобилей бренда Kaiyi ведется на "Автоторе" с января 2023 года. Всего в течение 2023 года планируется выход на российский рынок четырех моделей данного бренда.