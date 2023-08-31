АвтоВАЗ может разработать новую Lada совместно с Dongfeng

В настоящее время ведутся переговоры, но окончательного решения по потенциальной кооперации усилий АвтоВАЗа и Dongfeng пока нет.

"Мы очень рады контактам с корпорацией АвтоВАЗ. Вопрос производств автомобиля - это текущий проект, он еще не запущен. Мы находимся в стадии переговоров, но мы можем помочь только с производством автомобиля Lada , а не автомобилей под брендом Dongfeng", - цитирует менеджера отдела общего администрирования Dongfeng Авто Mail Mail.ru .

Отмечается, что у Dongfeng имеются компетенции как по разработке готового продукта, так и по разработке узлов и агрегатов для него. На прошедшей в этом месяце выставке автокомпонентов MIMS Автомеханика Dongfeng, например, презентовал роботизированную 6-ступенчатую трансмиссию, гибрид на базе полуторалитрового ДВС, а также двигатель и коробку передач для грузовиков.