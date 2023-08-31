Hyundai представила новую версию Sonata

Компания Hyundai представила модернизированную версию Sonata. Она предназначена для североамериканского рынка, передает Auto.ru.

© Hyundai

Визуально автомобиль похож на седан Sonata, который дебютировал весной для Южной Кореи.

При этом у новой версии собственная моторная гамма. Она составлена из двух ДВС и гибридной установки, при этом для одного из двигателей анонсирована система полного привода.

В салоне новинки - два 12,3-дюймовых дисплея, селектор коробки перемещён на рулевую колонку. Машине также дали новые рулевое колесо и блок климат-контроля.

Hyundai

Sonata оснащена 2,5-литровыми атмосферными и турбированными двигателями, а также бензоэлектрической силовой установкой на базе 2,0-литрового мотора.

Систему полного привода пока собираются предлагать не для самой мощной версии, а в связке с безнаддувной «четверкой».