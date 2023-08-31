Hyundai представила новую версию Sonata
Компания Hyundai представила модернизированную версию Sonata. Она предназначена для североамериканского рынка, передает Auto.ru.
Визуально автомобиль похож на седан Sonata, который дебютировал весной для Южной Кореи.
При этом у новой версии собственная моторная гамма. Она составлена из двух ДВС и гибридной установки, при этом для одного из двигателей анонсирована система полного привода.
В салоне новинки - два 12,3-дюймовых дисплея, селектор коробки перемещён на рулевую колонку. Машине также дали новые рулевое колесо и блок климат-контроля.
Sonata оснащена 2,5-литровыми атмосферными и турбированными двигателями, а также бензоэлектрической силовой установкой на базе 2,0-литрового мотора.
Систему полного привода пока собираются предлагать не для самой мощной версии, а в связке с безнаддувной «четверкой».
Ранее портал Speedme.ru со ссылкой на Страховой институт безопасности дорожного движения (The Insurance Institute for Highway Safety) сообщил, что автомобили среднего размера Kia, VW и Hyundai плохо себя проявили по итогам теста на безопасность задних сидений.