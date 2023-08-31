Калининградский «Автотор» приступил к производству кроссоверов KAIYI Х3

На калининградском автомобилестроительном заводе «Автотор» стартовало производство новых моделей китайского бренда Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Об этом сообщила компания в официальном Telegram-канале.

Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого «Автотор» с января 2023 года бренда Kaiyi. В автохолдинге указали на подписание соответствующего соглашения о расширении выпуска модельного ряда бренда на «Автоторе».

Он подчеркнул, что мотор разработали по концепции «шесть в одном» и может применяться не только на автомобилях. Новое семейство двигателей будет состоять из трех типов моторов — по терминологии Щербакова, стандартный, «три в одном» и «шесть в одном».