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Калининградский «Автотор» приступил к производству кроссоверов KAIYI Х3

На калининградском автомобилестроительном заводе «Автотор» стартовало производство новых моделей китайского бренда Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Об этом сообщила компания в официальном Telegram-канале.

Калининградский «Автотор» приступил к производству кроссоверов KAIYI Х3
© Kaiyi-auto.ru

Отмечается, что первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских машин.

Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого «Автотор» с января 2023 года бренда Kaiyi. В автохолдинге указали на подписание соответствующего соглашения о расширении выпуска модельного ряда бренда на «Автоторе».

Ранее главный акционер предприятия Владимир Щербаков заявил, что «Автотор» собирается запустить производство нового силового агрегата.

Он подчеркнул, что мотор разработали по концепции «шесть в одном» и может применяться не только на автомобилях. Новое семейство двигателей будет состоять из трех типов моторов — по терминологии Щербакова, стандартный, «три в одном» и «шесть в одном».

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