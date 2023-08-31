Аудиосистему Tesla Model Y встроят в пол электрокара

Tesla Model Y получит аудиосистему, встроенную в днище
Электромобиль Tesla Model Y теперь может похвастаться инновационным решением, которое позволяет автопроизводителю освобождать место в дверных карманах без снижения качества аудиосистем. Как пишет SPEEDME.RU, компания Dirac объединилась с Treves для создания специальных акустических решений.
Они будут устанавливаться в известный электрический кроссовер и позволят динамикам размещаться в менее традиционных местах. Одновременно с этим будет гарантирован тот же уровень звука и качества. Динамики разместят под ковром или внутри сиденья.
Это новое решение получило название «Sonified» и позволяет автопроизводителям сохранить выходную мощность звука и не увеличивать размеры динамиков, что экономит деньги на переделке и покупке деталей определенной формы. Система Opteo может также помочь в оптимизации звука и улучшении его качества.