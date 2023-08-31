Аудиосистему Tesla Model Y встроят в пол электрокара

Электромобиль Tesla Model Y теперь может похвастаться инновационным решением, которое позволяет автопроизводителю освобождать место в дверных карманах без снижения качества аудиосистем. Как пишет SPEEDME.RU, компания Dirac объединилась с Treves для создания специальных акустических решений.

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Они будут устанавливаться в известный электрический кроссовер и позволят динамикам размещаться в менее традиционных местах. Одновременно с этим будет гарантирован тот же уровень звука и качества. Динамики разместят под ковром или внутри сиденья.