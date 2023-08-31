Запатентован инновационный руль для российского электромобиля «Атом»

Как сообщает SPEEDME.RU, одной из уникальных особенностей электромобиля «Атом», разрабатываемого АО «Кама», стало рулевое колесо с цифровым дисплеем в верхней части. Это инновационное решение позволит водителю получать информацию о состоянии автомобиля и его окружении, а также управлять различными функциями без отрыва от дороги.