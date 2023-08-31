Запатентован инновационный руль для российского электромобиля «Атом»

Запатентован руль для российского электрического автомобиля «Атом»
Как сообщает SPEEDME.RU, одной из уникальных особенностей электромобиля «Атом», разрабатываемого АО «Кама», стало рулевое колесо с цифровым дисплеем в верхней части. Это инновационное решение позволит водителю получать информацию о состоянии автомобиля и его окружении, а также управлять различными функциями без отрыва от дороги.
Компания АТОМ, создавшая электрокар, стремится создать новый образ жизни, основанный на цифровой мобильности и инновационных технологиях. Производство электромобилей запланировано на 2025 год.
Электромобили «Атом» смогут разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд и будут иметь запас хода до 500 км в зависимости от модификации. Компактный дизайн электромобилей был разработан итальянским дизайн-бюро.