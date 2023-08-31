Продажи Hyundai Elantra 2024 модельного года начнутся осенью

Hyundai представила обновленный седан Elantra
Корейская компания Hyundai представила обновленный седан Elantra. Об этом сообщает motor1.com.
Отмечается, что внешне рестайлинговый седан будет выделяться новой передней частью, по форме напоминающей акулий нос. У автомобиля появились тонкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями, разделенная на две части решетка радиатора, а также фонари H-образной формы. Передние крылья также имеют более четкие линии. Сзади вокруг диффузора появился U-образный серебряный элемент. Кроме того, опционально машина может оснащаться 19-дюймовыми коваными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4S. В салоне установлена новая приборная панель, а дверные карты теперь сделаны из более мягкого материала.
В комплектацию Limited теперь входит обивка сидений кожей. Кроме того, версии N-Line и Limited получили стереосистему с восемью динамиками. О том, изменились ли двигатели и коробки передач у Hyundai Elantra 2024 модельного года, не сообщается. Продажи автомобилей начнутся осенью 2023 года. Цены объявят позже.