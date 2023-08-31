Продажи Hyundai Elantra 2024 модельного года начнутся осенью

Отмечается, что внешне рестайлинговый седан будет выделяться новой передней частью, по форме напоминающей акулий нос. У автомобиля появились тонкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями, разделенная на две части решетка радиатора, а также фонари H-образной формы. Передние крылья также имеют более четкие линии. Сзади вокруг диффузора появился U-образный серебряный элемент. Кроме того, опционально машина может оснащаться 19-дюймовыми коваными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4S. В салоне установлена новая приборная панель, а дверные карты теперь сделаны из более мягкого материала.