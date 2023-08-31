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Hyundai представила обновленный седан Elantra

Корейская компания Hyundai представила обновленный седан Elantra. Об этом сообщает motor1.com.

Продажи Hyundai Elantra 2024 модельного года начнутся осенью
© Hyundai

Отмечается, что внешне рестайлинговый седан будет выделяться новой передней частью, по форме напоминающей акулий нос. У автомобиля появились тонкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями, разделенная на две части решетка радиатора, а также фонари H-образной формы. Передние крылья также имеют более четкие линии. Сзади вокруг диффузора появился U-образный серебряный элемент. Кроме того, опционально машина может оснащаться 19-дюймовыми коваными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4S. В салоне установлена новая приборная панель, а дверные карты теперь сделаны из более мягкого материала.

В комплектацию Limited теперь входит обивка сидений кожей. Кроме того, версии N-Line и Limited получили стереосистему с восемью динамиками. О том, изменились ли двигатели и коробки передач у Hyundai Elantra 2024 модельного года, не сообщается. Продажи автомобилей начнутся осенью 2023 года. Цены объявят позже.

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