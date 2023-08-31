Водителя могут лишить прав за наезд на парковочный столб

Автомобилиста в России могут лишить прав за мелкую аварию на парковке. Водитель рассказал, что накануне, выезжая со стоянки, не заметил столбик, предназначенный для установки дорожного знака. По неосмотрительности мужчина наехал на сооружение колесом, в результате чего конструкция немного накренилась. Автомобилист предположил, что столб уже мог быть погнут, а поскольку машина не получила никаких повреждений, водитель спокойно покинул парковку. Спустя несколько дней россиянину позвонили сотрудники ГИБДД, которые сообщили, что он устроил ДТП и скрылся с места аварии.

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Водитель предполагает, что о наезде на столб в ГИБДД сообщила администрация торгового центра, посмотрев камеры видеонаблюдения. Юристы подчеркнули, что согласно Правилам дорожного движения, ДТП классифицируется не только как событие, повлекшее ущерб автомобилю, либо здоровью, но и как происшествие, которое нанесло материальный ущерб сооружениям, в частности дорожным знакам.

Таким образом, инспекторы могут квалифицировать наезд на столб как мелкую аварию. В таком случае водителю нужно было остаться на парковке и связаться с ГИБДД. За оставление места аварии в России могут лишить водительских прав на срок от года до полутора лет, либо арестовать на срок до 15 суток. Чтобы избежать серьезных санкций эксперты советуют россиянину сообщить в суде, что правонарушение было малозначительным, поэтому в применении административного наказания нет необходимости.