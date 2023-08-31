$95.93+0.22104.45+0.97

Премьера минивэна BYD Dynasty в Китае состоится в 2024 году

Премьера нового большого минивэна BYD Dynasty состоится во второй половине 2024 года в Китае. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Названы сроки премьеры нового большого минивэна BYD Dynasty
© BYD

По данным издания, длина автомобиля составит около пяти метров. Внешне автомобиль будет напоминать минивэн Denza D9. У обоих автомобилей схожие пропорции, скошенные передние стойки, задние сдвижные двери. Однако, есть некоторые различия. У нового минивэна иные задние фонари, маленькой спойлер на крыше и слегка покатая линия крыши.

Ожидается, что новинка получит гибридную силовую установку. Кроме того, покупателям предложат Dynasty с электромотором. Обе модификации оснастят мощными аккумуляторными батареями. В зависимости от версии, запас хода составит от 600 до 1000 км.

Автомобиль получит систему автономного вождения: автопилот управляет основными функциями, такими как ускорение и торможение автомобиля, а также выбором и сменой полос движения. По предварительным данным, на момент выхода на рынок, стоимость автомобиля составит 200 тыс. юаней (2,7 млн рублей).

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости