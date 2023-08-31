Названы сроки премьеры нового большого минивэна BYD Dynasty

Премьера нового большого минивэна BYD Dynasty состоится во второй половине 2024 года в Китае. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

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По данным издания, длина автомобиля составит около пяти метров. Внешне автомобиль будет напоминать минивэн Denza D9. У обоих автомобилей схожие пропорции, скошенные передние стойки, задние сдвижные двери. Однако, есть некоторые различия. У нового минивэна иные задние фонари, маленькой спойлер на крыше и слегка покатая линия крыши.

Ожидается, что новинка получит гибридную силовую установку. Кроме того, покупателям предложат Dynasty с электромотором. Обе модификации оснастят мощными аккумуляторными батареями. В зависимости от версии, запас хода составит от 600 до 1000 км.