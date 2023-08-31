АвтоВАЗ попытался развеять мифы о Lada

АвтоВАЗ попытался в своих соцсетях убедить своих читателей в том, что автомобили Lada совсем не такие, как раньше, но, несмотря на это, существует множество предубеждений.

Одно из самых частых замечаний к Lada - коррозия. На АвтоВАЗе с 2012 года для изготовления внешних панелей кузова применяется металлический лист с двухсторонней оцинковкой. Это, по мнению производителя, надёжный аргумент против претензий к быстрому появлению ржавчины на "Ладах".

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Ещё один "миф" - безопасность российских автомобилей. Почему-то речь в этом пункте идёт исключительно о Lada Vesta, которая действительно получила высокие оценки по итогам независимых краш-тестов, а вот про Lada Granta, Niva Legend и Largus решили не писать ничего.

Также на АвтоВАЗе рассмотрели тему комфорта автомобилей, приведя в пример Largus, который в процессе адаптации к российскому рынку получил некоторые решения, которые положительно сказались на виброакустическом комфорте. Про юзабилити и эргономику в данном контексте решили не упоминать.

"А если все остальные меганадёжны, то откуда берутся ежегодные отзывы тысяч автомобилей самых разных марок от бюджетных моделей до премиальных? Здесь получается интересная ситуация: "Лада" повышает уровень надежности, а переусложненные иномарки наоборот, снижают его", - пишет автор блога АвтоВАЗа в ответ на обвинение в ненадёжности российских авто.

В качестве примера рассказали про современные моторы, допуски при изготовлении которых в три раза строже, чем при выпуске двигателей для старых "Жигулей".

Ну и, пожалуй, самый главный стереотипов - Lada не меняются годами. Предлагают посмотреть на "Жуки" и "Мини", которые тоже имеют статус долгожителей конвейера. Оставим тот момент, что, например, тот же Golf, готовящийся сменить девятое поколение, уж точно не совсем тот, что был в 80-х…