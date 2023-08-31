Kia отзывает для ремонта более 319 тысяч машин

Как сообщает SPEEDME.RU, в США Kia America проводит отзыв более 319 тысяч автомобилей из-за возможного повреждения защелки багажника. Это может привести к невозможности открыть его изнутри.

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Отзыв распространяется на малолитражный автомобиль Rio 2016–2017 годов выпуска, гибридные седаны Optima 2016–2018 годов выпуска, а также подключаемые гибридные седаны среднего размера. Известно, что в основании защелки багажника может появиться трещина.