Названы самые ликвидные российские автомобили

Отмечается, что согласно исследованию, среди российских автомобилей по этому показателю лидирует Lada Priora. Через семь лет после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 127,8%. Другими словами, такие семилетние машины можно продать почти на 30% дороже цены, за которую они были куплены изначально.