Названы самые ликвидные российские автомобили

Lada Priora стал самым ликвидным отечественным автомобилем на рынке России
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие семилетние отечественные автомобили имеют лучшую остаточную стоимость в России по итогам второго квартала 2023 года.
Отмечается, что согласно исследованию, среди российских автомобилей по этому показателю лидирует Lada Priora. Через семь лет после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 127,8%. Другими словами, такие семилетние машины можно продать почти на 30% дороже цены, за которую они были куплены изначально.
Второе место с показателем 121,8% занимает Lada Largus. На третьей строчке расположился седан Lada Vesta (120,1%).
Все три модели были оснащены 1,6-литровым мотором и механической КП – именно такие модификации в возрасте 7 лет лучше других сохраняют остаточную стоимость.