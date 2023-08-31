Опубликованы новые фотографии Lada Iskra с дорожных испытаний

Российский производитель АвтоВАЗ готовится к запуску в производство семейства новых моделей Lada Iskra. Новый седан сейчас проходит цикл дорожных испытаний. Фотографии закамуфлированного автомобиля опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

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Модель Lada Iskra сохранит фирменный икс-образный дизайн передней части. Некоторое время Lada Iskra и Lada Granta будут выпускаться параллельно. По предварительным данным, АвтоВАЗ может анонсировать новую Lada Iskra в августе 2023 года. Пока неизвестно, будет ли показан прототип, ходовой макет или просто изображения грядущей модели. В продажу Lada Iskra поступит только во второй половине 2024 года.

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Новая модель придет на смену семейству Lada Granta. Lada Iskra будет построена на адаптированной платформе CMF-B LS от концерна Renault. Семейство моделей Lada Iskra будет включать в себя седан, универсал и кросс-универсал. Что касается моторной линейки новой Lada Iskra, то она будет представлена сразу тремя вариантами. Это будут атмосферные двигатели рабочим объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также мотор рабочим объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы.

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