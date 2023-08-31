Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста - самого северного моста через Енисей в Красноярском крае.

Строительство сооружения началось в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Сумма инвестиций составила порядка 7 млрд рублей.