Все машины Volkswagen на 2024 год

На 2024 год Volkswagen заготовила немало интересных моделей. Сегодня мы расскажем о наиболее интересных из них.

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Volkswagen Amarok

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Volkswagen Amarok – весьма спорная машина для нашей страны, потому что граждане не очень-то любят возить бесплатный снег в открытом багажнике. В конце 2022 года Volkswagen показал новый кузов второго поколения и поговаривают, что его уже заметили в московских автосалонах в количестве одной штуки на весь город. В указанной на сайте дилера комплектации установлен дизельный агрегат объемом 2 литра и мощностью 205 л.с.

YouTube/Auto News TV

Стоимость скучающего Amarok на сегодняшний день - 8 250 000 до скидок, а после них она может снизиться до 7,75 млн рублей. Есть вероятность, что это первый экземпляр в России, потому что поставки по миру только начинаются, а массовый запуск продаж намечен на 2024 год, когда классические ДВС заменятся гибридными установками PHEV-типа.

Volkswagen Teramont

Новый Volkswagen Teramont должен появиться только во второй половине 2023 года, но в Китае продажи уже стартовали, что весьма странно. Обычно продажи начинаются с Северной Америки, а потом уже расползаются по миру. Здесь, видимо, причина в том, что Volkswagen решил ограничить продажи всего на две страны: США и Китай. В чем причина такого решения – компания не объясняет, но можно предположить, что в других странах модель просто не пользуется популярностью.

www.autohome.com.cn.

Самым простым двигателем является двухлитровый турбированный дизельный мотор с семиступенчатым «роботом». В России эти машины пока не продаются по параллельному импорту, хотя единичные модели уже были замечены у дилеров. По предварительным данным, модель будет продаваться до 2026 года включительно, после чего появится электрический приемник.

Volkswagen ID 2

В 2025 году компания планирует показать новый компактный электромобиль для Европы под текущим названием ID.2, которое может измениться к моменту старта продаж. Автомобильчик планируется полноприводный, что удобно для жителей северной Европы. Поговаривают, что эта модель может заменить текущий Polo, потому что про его электрифицированную версию пока ничего не известно. Более того, ценник планируемой модели совпадает с таковым у Polo – еще одно совпадение. Ну и третье совпадение заключается в том, что жизненный цикл текущей модели Polo заканчивается как раз в 2025 году.

Wikimedia Commons

Точных данных нет, кроме планируемого запаса хода в 450 километров, но сегодня эти данные ничего не значат. Выпускаться машина будет на заводе Seat в городе Марторель в Испании.

Volkswagen ID 2Х

Об этой модели известно также практически ничего, кроме того, что это будет SUV. Только очень компактный городской SUV, а не как BMW X5. Скорее всего, это будет более высокая версия Volkswagen ID 2 с увеличенным багажником. Запуск Volkswagen ID 2Х планируется на 2026 год - машина заменит текущий T-Cross. Производиться электрокар будет в той же Испании, но уже на собственном заводе Volkswagen в Наварре.

Volkswagen

Volkswagen ID.6 X & ID.6 Crozz

А вот электрический внедорожник не будущего, а настоящего. Его можно купить даже в России по цене около 5 млн за автомобиль 2022 года. В 2025 году планируются фейслифтинг и незначительные изменения, вроде возможности выбора между пятиместным и семиместным вариантами. На сегодняшний день есть всего два варианта электродвигателей, которые развивают 204 и 313 л.с. соответственно – их также могут усилить, добавив мощности и пробега на одном заряде. Скорее всего, в 2025 эта серия полностью заменит Touareg, который использует ДВС, создающий озоновые дыры.

Volkswagen

Volkswagen ID.7 & ID.7 Vizzion

А вот и замена текущим Passat и Arteon, которые тоже почему-то дырявят озоновый слой своим ДВС. Производиться два новых седана будут в Германии и Китае с конца 2023 года. На текущий момент есть небольшая задержка со сборкой, но, скорее всего, проблемы скоро разрешатся. В Volkswagen заявляют, что дальноходность новых моделей будет составлять до 700 километров благодаря новому аккумулятору, который развивает 285 л.с. и 550 Нм. Также в рекламных пресс-релизах делается большой акцент на высокие аэродинамические показатели.

Volkswagen

Помимо переднеприводной, планируется еще и полноприводная версия. Судя по тому, как часто электрокары стали оснащать полным приводом, в электромобилях это делается намного проще, чем в машинах с классическим ДВС. Покажут новинку на Мюнхенском автосалоне в сентябре этого года. Ожидается, что машины будут производиться следующие семь-восемь лет.

Volkswagen ID. Golf

Внимательный читатель уже из заголовка понял, что на смену актуальному восьмому поколению культового автомобиля Golf придет его электрическая версия, которая будет называться ID.Golf. Есть, правда, версия о названии ID.3, но, скорее всего, концерн решит сыграть на памяти поклонников, чтобы привлечь больше покупателей для новой модели. Как ни крути, но Golf - уже легендарная машина с огромной фан-базой.

Volkswagen

Но есть и хорошая новость – производство актуального восьмого поколения Golf продлили до 2028 года, так что все желающие купить «гольфа» на ДВС имеют все шансы это сделать.

Volkswagen Magotan

Если вы никогда не слышали про Volkswagen Magotan – не переживайте, это модель специально для китайского рынка. По факту - это просто Passat под другим названием, но, по какой-то причине, в компании разделяют эти две модели.

Volkswagen

Новый кузов будет представлен в сентябре этого года, но мы уже знаем, как он будет выглядеть. Есть слухи, что сначала покажут только кузов Variant (универсал), а потом уже классические седаны. Производиться новый Magoton будет в Словакии с 2024 до 2031 года.

Volkswagen

Volkswagen Tiguan

А вот Volkswagen Tiguan, который также покажут в грядущем сентябре, внезапно будет предлагаться не только в электрической или гибридной версиях, но и с ДВС, среди которых будут как бензин, так и дизель. Новый кузов должен быть удлинён на 32 мм, что делает машину чуточку габаритней. При этом ширина и колесная база останутся старыми, поэтому изменятся только передний или задний свесы. Старт продаж планируется на 2024 год в Европе, чуть позже - в Китае, и еще чуть позже - в Северной Америке. По какой причине автомобиль не стартует одновременно во всех странах – неизвестно, скорее всего это связано с нехваткой производственных мощностей и перестройкой конвейеров после сборки актуального кузова.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc

По какой-то причине Volkswagen решил оставить ДВС и в модели T-Roc, обновление которого планируется на 2025 год. Правда есть версия, что будет одновременно еще и электрическая версия, но это на уровне слухов.

Volkswagen

В любом случае, это еще один современный автомобиль с ДВС, а не на аккумуляторах. Дополнительной информации о модели на текущий момент нет.

Volkswagen

Заключение