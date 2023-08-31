В Санкт-Петербурге появилась поминутная оплата парковки

Раскрыты тарифы поминутной парковки в Санкт-Петербурге. Со второго часа стоянки стоимость одной минуты для транспортных средств категории А и М составит 0,65 рубля, для В — 1,67 рубля, а для других категорий — 3,30 рублей. Об этом сообщил в четверг председатель петербургского комитета по тарифам Алексей Малухин. В администрации города подчеркнули, что возможность поминутной оплаты парковки вводится по просьбе жителей Санкт-Петербурга.

В Смольном уточнили, что плата за парковку в городе взимается ежедневно с 08:00 до 20:00. Цена первого часа зависит от категории автомобиля и для легковых машин составляет 100 рублей.

Также петербуржцы могут оформить месячный либо годовой абонемент на оплату парковки, а жителям центра города доступны парковочные разрешения по льготной цене. К примеру, для легковушки его стоимость равна 1,8 тысячи рублей. Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой в Санкт-Петербурге на сегодняшний день составляет три тысячи рублей.