В России откроется сеть автосалонов китайской марки Li Auto

Китайско-российская компания Meilin Auto запустила в России сервисную поддержку для владельцев автомобилей Li Auto. В планах компании открыть в России сеть шоурумов марки Li Auto (Lixiang). Первый автосалон марки Li Auto планируют открыть в Сколково. Проект привлёк масштабные инвестиции от совладельца компаний Gree Electric (капитализация 26 млрд долларов) и Beilu господин Кан И. Владельцы автомобилей Li Auto получат доступ к переведенным на русский язык руководствам пользователей и сертифицированному сервисному обслуживанию. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Китайские автомобили», который поступил в редакцию «Южного автомобиля».

Владельцы автомобилей Li Auto смогут обмениваться фотографиями по всему миру, включая Россию и Китай. На данный момент в России есть стабильный спрос на автомобили марки Li Auto. В июле 2023 года в России было продано 200 автомобилей марки Li Auto. Именно для клиентов была разработана уникальная IT-платформа, которая привлекла внимание китайских инвесторов. Это сделано для того, чтобы покупка и владение электромобилем из Китая перестали ассоциироваться с авантюрой.