Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае. Запись публикует пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Автодорожный мостовой переход построили в районе поселка Высокогорский.
До этого жители 17 поселков на правобережье Енисея могли перебраться через русло только на пароме летом или по ледовой переправе зимой. В межсезонье люди могли вовсе остаться отрезанными от Большой земли.
В длину Высокогорский мост чуть больше километра. Его строительство заняло три года. Теперь дорога на автомобиле будет занимать около десяти минут вместо нескольких часов.
В январе стало известно, что на севере Красноярского края может появиться уникальная АЭС с мини-реакторами. Станцию планируют построить в Норильском промышленном районе (НПР, или «Большой Норильск»), объединяющем Норильск, а также районы Талнах и Кайеркан, жилое образование Оганер и поселок Снежногорск.