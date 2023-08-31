Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае. Запись публикует пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

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Автодорожный мостовой переход построили в районе поселка Высокогорский.

До этого жители 17 поселков на правобережье Енисея могли перебраться через русло только на пароме летом или по ледовой переправе зимой. В межсезонье люди могли вовсе остаться отрезанными от Большой земли.

В длину Высокогорский мост чуть больше километра. Его строительство заняло три года. Теперь дорога на автомобиле будет занимать около десяти минут вместо нескольких часов.