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Changan запустил в России продажи седана Lamore за 2,8 млн рублей

Компания Changan запустила в России продажи седанов Lamore по цене от 2,8 млн рублей. Новинка стала 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».

Changan начал продажи 15-й модели в России
© Changan

Длина Changan Lamore составляет 4770 мм при колесной базе 2765 мм. Под капотом установлен турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 166 л.с. (300 Нм), который работает в связке с семиступенчатым «роботом». Привод только передний, максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Седан оснащен светодиодной оптикой, скрытыми ручками дверей, 18-дюймовыми дисками, спойлером на крышке багажника, сдвоенными патрубками выхлопной системы и панорамной крышей. В салоне установлена 10-дюймовая панель приборов и мультимедийная система диагональю 13 дюймов, шесть динамиков и сиденье водителя с памятью настроек.

Changan

Также в список оборудования вошли парктроники и камера заднего вида с динамической разметкой, бесключевой доступ в салон и запуск мотора кнопкой, система удержания в полосе и другие опции.

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