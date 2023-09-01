Changan начал продажи 15-й модели в России

Компания Changan запустила в России продажи седанов Lamore по цене от 2,8 млн рублей. Новинка стала 15-й по счету моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Газете.Ru».
Длина Changan Lamore составляет 4770 мм при колесной базе 2765 мм. Под капотом установлен турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 166 л.с. (300 Нм), который работает в связке с семиступенчатым «роботом». Привод только передний, максимальная скорость составляет 200 км/ч.
Седан оснащен светодиодной оптикой, скрытыми ручками дверей, 18-дюймовыми дисками, спойлером на крышке багажника, сдвоенными патрубками выхлопной системы и панорамной крышей. В салоне установлена 10-дюймовая панель приборов и мультимедийная система диагональю 13 дюймов, шесть динамиков и сиденье водителя с памятью настроек.
Также в список оборудования вошли парктроники и камера заднего вида с динамической разметкой, бесключевой доступ в салон и запуск мотора кнопкой, система удержания в полосе и другие опции.